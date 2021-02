ΒανΒλίτ: Πέτυχε 54 πόντους με 23 σουτ και έγραψε ιστορία! (pic)

Ο γκαρντ του Τορόντο τελείωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Μάτζικ με 54 πόντους σε 23 σουτ που πήρε.

Αυτή είναι και η 2η κορυφαία επίδοση σε ένα ματς για παίκτη που επιχείρησε λιγότερα από 25 σουτ.

Μόνο ο Τζέιμς Χάρντεν είχε περισσότερο τον Νοέμβρη του 2019, τότε που πέτυχε 60 με 24 σουτ.

Fred VanVleet finished with 54 points on 23 shots on Tuesday vs the Magic. That is tied for the 2nd-most points in a game by a player to attempt fewer than 25 shots. Only James Harden had more in November 2019 (60 points on 24 shots). pic.twitter.com/G1yZDz3GFr

