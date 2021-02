ΛαΜέλο Μπολ και Χαλιμπέρτον οι καλύτεροι rookies του μήνα στο ΝΒΑ! (pic)

Ο Λαμέλο μέτρησε κατά μέσο όρο 12,2 πόντους, 6,1 ασίστ, 5,9 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο με αποτέλεσμα να κερδίσει το rookie of the month της Ανατολής.

Αντίστοιχα, ο Χαλιμπέρτον είχε 10,7 πόντους, 5,4 ασίστ, 3,8 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα στο ίδιο χρονικό διάστημα και πήρε το βραβείο του καλύτερου rookie της Δύσης.

The Kia NBA Rookies of the Month for December and January! #KiaROTM

West: Tyrese Haliburton (@SacramentoKings)

East: LaMelo Ball (@hornets) pic.twitter.com/3BYQj40png

— NBA (@NBA) February 2, 2021