«Ο Μπιλ δεν θέλει ανταλλαγή, επιθυμία του να παραμείνει Ουίζαρντς» (pic)

Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν σενάρια που αναφέρουν πως ο Μπράντλεϊ Μπιλ είναι δυσαρεστημένος, θέλει ανταλλαγή και δεν αντέχει την κατάσταση στους Ουίζαρντς.

Πάντως σύμφωνα με τον Shams Charania, ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να μείνει στην ομάδα και δεν θέλει κάποια ανταλλαγή..

Πάντως σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος για όσα γράφονται στον Τύπο και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Bradley Beal has so far expressed he wants to remain with the Wizards and has not indicated he prefers a trade, per sources.

Beal, however, feels frustrated for the portrayal of his situation in D.C.

— The Athletic (@TheAthletic) February 2, 2021