Ουάισμαν: Εκτός για μία εβδομάδα ο rookie των Ουόριορς

Ο Τζέιμς Ουάισμαν τραυματίστηκε στον αριστερό καρπό του, στην αναμέτρηση των Ουόριορς με τους Πίστονς, το Σάββατο, και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 7 ημέρες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μετά το πέρας της εβδομάδας, με τον προπονητή του, Στιβ Κερ, να χαρακτηρίζει την απουσία του ως σημαντική.

Φέτος, ο rookie των Ουόριορς μετράει 12.2 πόντους (3ος ανάμεσα στους rookies), 6.1 ριμπάουντ (1ος ανάμεσα στους rookies) και 1.3 μπλοκ (1ος ανάμεσα στους rookies) ανά παιχνίδι.

James Wiseman suffered a sprained left wrist in Saturday night’s win over Detroit. He will be re-evaluated in 7-10 days.

James is averaging 12.2 points (third-most among rookies) through 20 games and leads all rookies in rebounds (6.1) and blocks (1.30) per game. pic.twitter.com/kM57pWF8Kp

