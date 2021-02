Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον τρολάρει τον ΛεΜπρόν: Κάνει like στις φωτογραφίες της

O Ρίτσαρντ Τζέφερσον είχε όρεξη για αστεία. Έκανε like σε κάθε φωτογραφία της... courtside Karen, όπως ονόμασε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τη γυναίκα που έφερε πανικό στην έδρα των Χοκς. Ο Τζέφερσον, συμπαίκτης και πρωταθλητής με τους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν, θέλησε με αυτό τον τρόπο να τρολάρει τον «Βασιλιά».

Μάλιστα, μία ιστοσελίδα έκανε ένα κολάζ από όλα τα like που έκανε ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ, με τον Τζέφερσον να το ανακαλύπτει και να... συνεχίζει το αστείο, λέγοντας πως είναι στο πλευρό της.

Wait you guys can see that? I’m in her side https://t.co/N2XeqB6f4x

— Richard Jefferson (@Rjeff24) February 2, 2021