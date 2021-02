Μάτζικ: Χάνουν τον Γκόρντον για 4-6 εβδομάδες (pic)

Οι Ορλάντο Μάτζικ θα πρέπει να μάθουν να ζουν δίχως τον Ααρον Γκόρντον. Ο τραυματισμός του στο αριστερό πόδι αποδείχτηκε σοβαρός. Απέφυγε το κάταγμα, αλλά υπέστη βαρύ διάστρεμμα, κάτι που σημαίνει απουσία 4 έως 6 εβδομάδων. Τη φετινή σεζόν, σε 19 αγώνες, μετράει 13.8 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Magic forward Aaron Gordon has a severe left ankle sprain -- no fracture -- and is expected to miss 4-to-6 weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2021