ΝΒΑ: Συζητούν για διαγωνισμούς τριπόντων & καρφωμάτων στο All Star Game! (pic)

Αν το φετινό All Star Game του ΝΒΑ γίνει στην Ατλάντα, θα διαθέτει ολόκληρο το... πακέτο! Η Ένωση Παικτών βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΝΒΑ όχι μόνο για την διοργάνωση του αγώνα, αλλά και για την ύπαρξη των διαγωνισμών τριπόντων και καρφωμάτων.

Oι επικρατέστερες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του All Star Game είναι η 6 και 7 Μαρτίου, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται. Πάντως, η ψηφοφορία για τους παίκτες που θα αγωνιστούν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

The NBA and the players union are discussing the addition of both a dunk and 3-point contest to the proposed All-Star Game in Atlanta on the weekend of March 6-7 that the sides have been negotiating, sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021