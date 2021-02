Ένα γήπεδο και μία black mamba. Η μορφή του Κόμπι Μπράιαντ στο επίκεντρο. Ο Όστιν Μιλς, άλλοτε αθλητής του NCAA και νυν καλλιτέχνης, δημιούργησε ένα απίστευτο γκράφιτι αφιερωμένο στον Κόμπι Μπράιαντ. Με ένα ολόκληρο ανοικτό γήπεδο να παίρνει τη μορφή του αδικοχαμένου σταρ.

Mamba Forever.

Check out NBA host @austinjmills court mural tribute dedicated to the late great Kobe Bryant.pic.twitter.com/Es1umdH9Qh

— Nice Kicks (@nicekicks) February 1, 2021