Γιόκιτς: Προσπέρασε τον Αντετοκούνμπο και «κυνηγάει» τον Ουόλτον για το ρεκόρ της 44ετίας! (pic)

Ο σέντερ με τα «γυάλινα πόδια» κρατάει εδώ και 44 χρόνια ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα είναι κάτοχος του ρεκόρ με τα περισσότερα σερί «double-double» από την έναρξη μίας σεζόν στο πρωτάθλημα. Την σεζόν 1976-77 ο Μπιλ Ουόλτον μέτρησε 34 σερί ματς από το πρώτο τζάμπολ του ΝΒΑ έχοντας διψήφιο νούμερο σε δύο διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες.

Ο Νίκολα Γιόκιτς μέτρησε το 20ο συνεχόμενο παιχνίδι του με «double-double» αφήνοντας πίσω του τα 19 ματς του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Άραγε θα φτάσει τον Ουόλτον;

