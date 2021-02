Οι Ουίζαρντς πέτυχαν ανατροπή που αντιστοιχεί στο 0,03% τα τελευταία 25 χρόνια στο ΝΒΑ! (pic)

Όχι δεν είναι υπερβολή! Από τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/2) οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έφτασαν σ' ένα επίτευγμα το οποίο αντιστοιχεί στο 0,03% τα τελευταία 25 χρόνια στο ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα κατάφεραν να φτάσουν σε μια μεγάλη ανατροπή και να μπουν στο πάνθεον του πρωταθλήματος στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα! Πώς;

Σε σύνολο 23.507 αγώνων που μια ομάδα ήταν πίσω στο σκορ με 5+ πόντους στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα μόνο εννέα φορές έγινε η ανατροπή. Μαντέψτε ποια ομάδα έκανε το 9-23.498!

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς!

The @WashWizards trailed by 5 tonight with less than 10 seconds left and won.

In the last 25 seasons, teams are now 9-23,498 when trailing by 5+ in the final 10 seconds of the game. However, it's the 2nd straight day this type of comeback has happened (POR at CHI on Saturday). pic.twitter.com/Q7wcpKgfAy

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 1, 2021