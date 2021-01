Νικς - Κλίπερς 115-129: «Βόλτα» στη Νέα Υόρκη με Λέοναρντ! (vids)

Δεν είχαν πρόβλημα κόντρα στους Νικς οι Κλίπερς. Η ομάδα του Λου κατάφερε να επικρατήσει με 129-115 του συνόλου του Θίμποντο και να ανέβει στο 16-5.

Από την άλλη η παρέα από τη Νέα Υόρκη έπεσε στο 9-12.

Για τους νικητές ο Λέοναρντ είχε 28 με 11/11 βολές, ενώ ο Τζάκσον μέτρησε 18 και ο Τζορτζ 17 με 8 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο εξαιρετικός φέτος Ραντλ είχε 27 με 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Κούικλι πέτυχε 25 και Μπάρετ σταμάτησε στους 21.

