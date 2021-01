Στεφ Κάρι: Μία rookie κάρτα του πουλήθηκε έναντι $984.000! (pic)

Εσείς πόσα χρήματα θα δίνατε για μία συλλεκτική κάρτα του Στεφ Κάρι; Κάποιος είχε την άνεση να την αποκτήσει έναντι $984 χιλιάδων. Η κάρτα ήταν σε σχεδόν τέλεια κατάσταση και λογικά η αιτία της εκτόξευσης της τιμής της είναι η υπογραφή του δύο φορές MVP.

Μόλις πριν από λίγες, μία rookie κάρτα του Ζάιον Ουίλιαμσον κοστολογούνταν στις $750 χιλιάδες!

Hey, @StephenCurry30. This card just sold for $984,000 in @GoldinAuctions sale. pic.twitter.com/idrDFbQy3y

— Darren Rovell (@darrenrovell) January 31, 2021