Αντετοκούνμπο: Ήταν... μαγνήτης τεχνικών ποινών, φέτος έχει ηρεμήσει! (pic)

Τις δύο πρώτες σεζόν του στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεχόταν δύο τεχνικές ποινές ανά έτος. Από τον τρίτο μέχρι τον 5ο χρόνο του με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς οι τεχνικές αυξήθηκαν (3 ανά σεζόν). Στα δύο προηγούμενα χρόνια που ο Μάικ Μπουντενχόλζερ βρέθηκε στον πάγκο των Μπακς, ο Giannis «γκρίνιαζε» περισσότερο, ανεβάζοντας τον μέσο όρο στα 4 «ταυ»!

Μέχρι στιγμής, την τρέχουσα σεζόν (μετά από 17 αγώνες) ο δύο φορές MVP δεν έχει απασχολήσει τους διαιτητές: 0 τεχνικές ποινές!

Here’s an interesting stat: in Years 1-2 Giannis averaged (2) technical fouls per year

In Years 3-5 he averaged (3) technical fouls per year

In years 6-7 (the Bud era) he’s averaged (4) technical fouls per year

This year he has 0. The 2x MVP may have eased up battling the refs pic.twitter.com/3y9Kk9YQSe

— IKE Bucks Podcast (@IKE_Bucks) January 30, 2021