Ο Ρόντο ευχαριστήθηκε με την ψυχή του την αποβολή του Ουέστμπρουκ (vid)

Ο Ουέστμπρουκ δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε από το παιχνίδι κόντρα στους Χοκς, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν πήγαινε καλά για την ομάδα του. Ο Ρόντο, έδειξε πως νιώθει ο... εαυτός του και χάρηκε με την ψυχή του αυτή την αποβολή, την οποία και κέρδισε.

Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία και... χαιρέτησε τον αντίπαλο του, ενώ εκείνος έφευγε για τα αποδυτήρια.

Russ was ejected after getting his second tech.

Rondo’s reaction pic.twitter.com/BB48qfGQtz

— SportsCenter (@SportsCenter) January 30, 2021