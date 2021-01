Ο «Greek Freak» σημείωσε double - double με 38 (οι 29 στο δεύτερο ημίχρονο) πόντους (13/20 διπ., 2/7 τρ., 6/7 β.) και 11 ριμπάουντ, ενώ έδωσε 5 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα, αλλά και 2 μπλόκ, όπως και 4 λάθη.

The MVP turned it up:

38 PTS | 11 REB | 5 AST | 2 BLK | 2 STL pic.twitter.com/Ylw8wpK170

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 30, 2021