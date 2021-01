Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Άλεξ Λάσρι. Ο 33χρονος γιος του ιδιοκτήτη των Μιλγουόκι Μπακς, Μαρκ Λάσρι κατάφερε να κάνει το εμβόλιο για την covid-19! Ο ίδιος υποστηρίζει πως ήταν θέμα τύχης και όχι επειδή είναι γιος ενός ζάμπλουτου Αμερικανού και πιθανός υποψήφιος για τη θέση του γερουσιαστή του Ουισκόνσιν.

Η σύζυγός του δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον θείο της και ραβίνο, ο οποίος της είπε ότι στον οίκο ευγηρίας που μένει περίσσεψαν μερικά εμβόλια. Η σύζυγος του Άλεξ Λάσρι αρνήθηκε να το κάνει επειδή είναι έγκυος, όμως ο ίδιος ο Λάσρι δεν έχασε την ευκαιρία «για να μην ξεμείνουν και χαλάσουν άδικα».

Οπότε βρέθηκε στον οίκο ευγηρίας και έκανε το εμβόλιο του, αρκετό διάστημα προτού έρθει η σειρά του.

This week I was vaccinated! My wife got a call from her uncle that works in a facility that had extra doses that were going to go to waste if not used right away. With Lauren early in her pregnancy, we wanted to ensure our home, and entire community is safe for everyone. pic.twitter.com/bctLVytyu6

