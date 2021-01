Πριν γίνει η ανταλλαγή του Τζέιμς Χάρντεν στο Μπρούκλιν, οι Χιούστον Ρόκετς διέθεταν την 22η καλύτερη άμυνα στο ΝΒΑ. Διόλου τιμητικό. Η φυγή του Χάρντεν άλλαξε τον προσανατολισμό της ομάδας του Τέξας. Πλέον έχει την 4η καλύτερη άμυνα στη Λίγκα!

Απέναντι στο Πόρτλαντ, οι Ρόκετς πέτυχαν την 4η συνεχόμενη νίκη τους. Ανατρέποντας διαφορά 20 πόντων, με το τελευταίο δωδεκάλεπτο να είναι... ναυάγιο για τους Μπλέιζερς, οι οποίοι πέτυχαν μόλις 18 πόντους!

Rockets have the NBA's top-ranked defense since the trade (fourth overall this season.) They were 22nd before the trade.

— Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) January 29, 2021