ΛεΜπρόν Τζέιμς: Φίλαθλος τον αποκάλεσε «ρατσιστή και νάρκισσο» και τον πέταξαν εκτός γηπέδου! (pic)

Στο γήπεδο των Καβαλίερς ήταν μία... χούφτα ανθρώπων. Και όμως, πέρα από το περιστατικό με ένα μέλος των Καβς, συνέβη και ένα ακόμη. Καθώς ένας φίλαθλος κατάφερε να αποβληθεί, αφού διέθετε πληθώρα υβριστικών μηνυμάτων για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς! «Ο ΛεΜπρόν είναι ρατσιστής», ανάφερε ένα μπλουζάκι που κουβαλούσε.

Ενώ κάποια άλλα έγραφαν «Ο ΛεΜπρόν είναι νάρκισσος», «Η Γκλόρια πάει στη Δύση. Πρωταγωνιστεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ως ο βασιλιάς Νάρκισσος». Αν απορείτε ποια είναι η Γκλόρια, είναι η μητέρα του Τζέιμς.

Η αστυνομία πλησίασε τον 47χρονο φίλαθλο και του ζήτησε να τους δείξει τις φανέλες, αλλά αυτός αρνήθηκε! Η συμπεριφορά του έγινε επιθετική, με τους υπεύθυνους ασφαλείας να τον ενημερώνουν πως αποβάλλεται. Κάτι που έγινε πράξη αμέσως, αφού πρώτα ο φίλαθλος εξαγριώθηκε και χτύπησε μία γυναίκα, μέλος της ασφάλειας του γηπέδου.

Η αλήθεια είναι πως το επεισόδιο δεν τελείωσε έτσι απλά, αφού ο φίλαθλος επιχείρησε να επιστρέψει πέντε (!) φορές, προτού εκδιωχθεί οριστικά!

Fan kicked out of Lakers game for holding up shirts that read: ‘LeBron is a racist’ and ‘Gloria Goes West’ https://t.co/ls6v82n5jN

— NBA Central (@TheNBACentral) January 29, 2021