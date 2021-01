Αζάια Τόμας: Θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ μέσω της Team USA (pics)

Ο βραχύσωμος γκαρντ ταλαιπωρείται εδώ και τρία χρόνια με πρόβλημα στο ισχίο και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπόρεσε να... στεριώσει σε μια ομάδα σε αυτό το διάστημα.

Έτσι αποφάσισε να απαλλαχθεί μία και καλή από αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση στα μέσα της περσινής σεζόν.

Πλέον είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την επιστροφή του στο ΝΒΑ μέσω της Team USA, αφού θα ενισχύσει την εθνική ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ στα προκριματικά του AmeriCup ώστε να αποδείξει ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 19-20 Φεβρουαρίου στο Σαν Χουάν.

Great opportunity for Thomas to make a case for a return to the league after offseason procedure on his hip.

