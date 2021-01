Ο Μίτσελ έχει τον... νόμο με το μέρος του στην κόντρα με Σακίλ! (vid)

Πριν λίγες μέρες ο Σακίλ Ο'Νίλ είχε πει σε ζωντανή μετάδοση στον Ντόνοβαν Μίτσελ πως δεν έχει όσα χρειάζονται για να πάει στο επόμενο επίπεδο, δημιουργώντας μια άβολη στιγμή για τον σταρ της Γιούτα.

Θέση σε αυτό πήραν οι νομοθέτες της Γιούτα που θέλησαν να υπερασπιστούν τον Μίτσελ, χρησιμοποιώντας το κακό ποσοστό στις βολές του Diesel όταν έπαιζε.

«Στη Γιούτα υποστηρίζουμε τους παίκτες μας όταν αντιμετωπίζουν άβολες στιγμές κατά τη διάρκεια των post game συνεντεύξεων και επιθέσεων που δέχονται», ανέφεραν.

“I’ve been hearing that since my rookie year.”

Spida responds to Shaq’s criticism. pic.twitter.com/F5pkBGCMdA

