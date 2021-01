Μπιλ: Στην... εξίσωση με Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν! (pic)

Ο ηγέτης των Ουίζαρντς έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία με 25+ πόντους στα πρώτα 12 ματς της σεζόν.

Ποιοι άλλοι είναι στην σπουδαία λίστα; Μάικλ Τζόρνταν, Ρικ Μπάρι, Έλτζιν Μπέιλορ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Τζέρι Ουέστ.

Σίγουρα ο Μπιλ θα προτιμούσε να είχε πάρει και τη νίκη η ομάδα του κόντρα στους Ρόκετς του... παλιόφιλου Τζον Ουόλ.

Bradley Beal is the 6th player in NBA history to score at least 25 points in each of his first 12 games of a season, joining Rick Barry, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Michael Jordan and Jerry West. pic.twitter.com/D2xDeyCAGf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 27, 2021