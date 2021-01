ΛεΒέρτ: Επιτυχημένη η επέμβαση αφαίρεσης του όγκου από το νεφρό του (pic)

Η αγωνιστική κατάσταση για τον Κάρις ΛεΒέρτ δεν άλλαξε. Παραμένει εκτός για αόριστο διάστημα. Όμως, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε διέφυγε τον κίνδυνο. Και δεν θα χρειαστεί κάποια άλλη θεραπεία. Από τον ΛεΒέρτ αφαιρέθηκε ένα καρκίνωμα από το αριστερό νεφρό του - το οποίο ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για την ανταλλαγή του - και αναμένεται να επανέλθει πλήρως.

Caris LeVert had surgery to treat kidney cancer. He will not need further treatment. This is amazing news for LeVert, who will be out indefinitely. https://t.co/vYopnLKHD8

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2021