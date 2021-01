Κόμπι Μπράιαντ: Οι Μαϊάμι Χιτ του αφιέρωσαν βίντεο διάρκειας 8'24'' (vid)

Ο καθένας έχει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία. «Η μέρα που γνώρισα τον Κόμπι Μπράιαντ», θα μπορούσε να είναι ένας πρόχειρος τίτλος. Οι Μαϊάμι Χιτ δεν... τσιγκουνεύτηκαν σε υλικό. Δημιούργησαν ένα βίντεο διάρκειας 8 λεπτών και 24 δευτερολέπτων, γεμάτο από τον Κόμπι. Και ιστορίες που θέλησαν να μοιραστούν οι παίκτες τους.

Δείτε το βίντεο:

8 minutes and 24 seconds of our Kobe memories#MambaForever pic.twitter.com/P96zqyBoAT

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 26, 2021