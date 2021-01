Ο Κάρι μπήκε με τους Ουόριορς να χάνουν με 8, έβαλε 15 συνεχόμενους πόντους και πήρε την νίκη! (vid)

Ο Κάρι είναι μια ομάδα μόνος του φέτος και ξεκάθαρα όσα γίνονται στο παρκέ για τους Ουόριορς είναι από εκείνον. Οι μεγάλες εμφανίσεις διαδέχονται η μία την άλλη και η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο βλέπει τον σταρ της να μαγεύει.

Ακόμα μια φορά έκανε το ίδιο, όταν μπήκε στο παρκέ με τους Ουόριορς να χάνουν με 8 από τους Τίμπεργουλβς, απλά και ωραία έβαλε 15 συνεχόμενους πόντους και κάπως έτσι το παιχνίδι κατέληξε να έχει νικήτρια την ομάδα του.

Ο Κάρι είναι απλά ασταμάτητος:

Steph came back in with the Warriors up 8.

Then he scored 15 points in three minutes.

Ball game. pic.twitter.com/ToYDzy0XXb

— SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2021