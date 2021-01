NBA: Συζητά για All Star Game τον Μάρτη στην Ατλάντα! (pic)

Φαίνεται πως τελικά μπορεί να έχει All Star Game και τη φετινή regular season λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ΝΒΑ και Ένωση Παικτών συζητούν σενάριο για να γίνει All Star Game τον Μάρτη. Μια πρόταση που έχει πέσει είναι η Ατλάντα και το Turner Sports.

Φυσικά η ιδέα περιλαμβάνει παροχή βοήθειας σε πολλά πανεπιστήμια για την αφροαμερικάνικη κοινότητα, όπως και αντιμετώπιση του covid-19.

ESPN Sources: The NBA and NBPA are discussing scenarios to still hold an All-Star game in March. One site under discussion is Atlanta, home of Turner Sports. That idea includes providing support for HBCU’s and COVID-19 relief. Story soon on site.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2021