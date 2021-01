Κόμπι Μπράιαντ: Περισσότερα από 400 γκράφιτι παγκοσμίως στη μνήμη του (vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ λατρεύτηκε όσο λίγοι αθλητές. Ο θάνατός του, έναν χρόνο πιο πριν, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ! Η ανταπόκριση του κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του ήταν τεράστια. Και 364 ημέρες μετά, σε 30 χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν κάνει την εμφάνισή τους περισσότερα από 400 γκράφιτι αφιερωμένα στον Black Mamba.

