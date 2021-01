ΝΒΑ: Γράφουν ιστορία οι δύο γυναίκες διαιτητές στο ματς Μάτζικ - Χόρνετς! (pic)

Ξεχάστε την εικόνα με τρεις άνδρες διαιτητές. Τα ξημερώματα της Τρίτης θα προστεθεί μία νέα σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας των διαιτητών του ΝΒΑ. Στην αναμέτρηση ανάμεσα στους Μάτζικ και τους Χόρνετς στη διαιτητική τριάδα θα υπάρχουν δύο γυναίκες. Η Νάταλι Σόγκο και η Τζένα Σρέντερ θα γράψουν ιστορία, αφού θα είναι η πρώτη φορά που οι γυναίκες θα έχουν την πλειοψηφία σε μία τριάδα διαιτητών.

NBA history tonight: Two women - Natalie Sago and Jenna Schroeder - on the officiating crew tonight in Orlando.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 25, 2021