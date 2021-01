Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Τίμπεργουλβς με 130-108 και να πάνε στο 9-8 οι Ουόριορς.

Οι... πολεμιστές είχαν κορυφαίο τον Στεφ Κάρι με 36 πόντους και 7/12 τρίποντα, ενώ 23 είχε ο Ουίγκινς.

Για τους ηττημένους (4-12) ο Μπίσλεϊ είχε 30 και ο Ριντ 11 πόντους και 10 ριμπάουντ

That's just not fair. pic.twitter.com/iHEVzRNqZF

— Golden State Warriors (@warriors) January 26, 2021