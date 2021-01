Η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς όλο και μεγαλώνει.

Ο Greek Freak, απέναντι στους Χοκς, είχε 27 πόντους ξεπερνώντας τους 11.000 στην καριέρα του και έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία των Μπακς που πετυχαίνει κάτι ανάλογο.

The Greek Freak is the 6th Buck to record 11,000 career points.

Congrats, @Giannis_An34! pic.twitter.com/4nMQrdBK1J

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 25, 2021