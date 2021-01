Ο ψηλός των Χιτ σταμάτησε στους 41 πόντους στην ήττα από τους Νετς και πέτυχε ρεκόρ καριέρας.

Μάλιστα ο Μπαμ έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία του Μαϊαμι με 41 πόντους σε ηλικία 23 ετών ή νεότερος.

Πλέον βρίσκεται στην ίδια λίστα με τον θρύλο Ντουέιν Ουέιντ.

Bam Adebayo is the 2nd player in Heat history with 40 points in a game at age 23 or younger, joining Dwyane Wade. pic.twitter.com/UTnZfcY2q9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 24, 2021