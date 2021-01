Ο γκαρντ των Νάγκετς έγραψε το 98-98 και έστειλε τη ματσάρα με τους Σάνς στην παράταση, αλλά δεν είχε τελειώσει εκεί το ματς.

Ο Κράουντερ με δικό του τρίποντο οδήγησε την αναμέτρηση σε έξτρα πεντάλεπτο, εκεί όμως που χαμογέλασαν οι Νάγκετς.

JAMAL MURRAY SENDS IT TO OVERTIME. pic.twitter.com/VCGIQGuvaT

Jae Crowder's turn to send it to 2OT pic.twitter.com/ebELvCaHYD

