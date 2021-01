Μέσα σε λίγες μέρες ο Κόλιν Σέξτον και οι Καβς νίκησαν 2 φορές τους Νετς των Ίρβινγκ-Ντουράντ-Χάρντεν.

Ο γκαρντ του Κλίβελαντ κατάφερε να γράψει ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας με 20+ πόντους στα πρώτα 10 του ματς της σεζόν. Ούτε ο ΛεΜπρόν δεν το έχει κάνει αυτό.

