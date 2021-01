Η φωτογραφία με την απογοήτευση των Ντουράντ, Χάρντεν, Ίρβινγκ μετά τις ήττες από τους Καβαλίερς! (pic)

Οι Νετς προσπαθούν να συνέλθουν από τις δύο ήττες από τους Καβαλίερς και φαίνεται μάλιστα ότι προσγειώθηκαν απότομα στην πραγματικότητα. Η φωτογραφία που δείχνουν τους τρεις σταρ της ομάδας να κάθονται απογοητευμένοι στον πάγκο είναι χαρακτηριστική.

Χάρντεν, Ίρβινγκ και Ντουράντ μάλλον πίστεψαν ότι θα τρομάζουν μόνο στο άκουσμα των ονομάτων τους, αλλά η ομάδα του Κλίβελαντ τους έκανε να δουν την αλήθεια.

Η φωτογραφία με τους τρεις σταρ να κοιτούν απογοητευμένοι στο παρκέ είναι χαρακτηριστική.

NETS LOSE TO CLEVELAND BY A COMBINED 24 POINTS IN BACK TO BACK GAMES pic.twitter.com/mnfocJyXqB

— SportsCenter (@SportsCenter) January 23, 2021