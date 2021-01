Σάλεϊ: «Ο Μάλκοβιτς μου είχε πει ότι ο Τζόρνταν ήταν ένας μέτριος παίκτης που θα είχε 16 πόντους μ.ό. στην Ευρώπη»!

Ο «Spider Salley», όπως τον αποκαλούσαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αγωνίστηκε 12 χρόνια στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη και μέτρησε 748 ματς στην regular season και άλλα 134 στα playoffs. Και το κυριότερο; Φόρεσε τέσσερα δαχτυλίδια του ΝΒΑ! Δύο με τους Πίστονς, ένα με τους Μπουλς του... 72-10 και ένα με τους Λος Άντζελες Λέικερς, δίπλα στους Κόμπι Μπράιαντ και Σακίλ Ο' Νιλ.

Στον Παναθηναϊκό δεν πρόλαβε να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς δεν... ταίριαζε στην δική του φιλοσοφία με αποτέλεσμα να φύγει ύστερα από έναν μήνα παραμονής του στην Αθήνα. Μάλιστα μοιράστηκε την άποψη του Μπόζα για τον MJ στο βιβλίο «Three Ring Circus» του Jeff Pearlman. «Ο Μάλκοβιτς θεωρούσε πως ο Τζόρνταν θα ήταν ένας μέσος παίκτης στην Ευρώπη... Ότι θα είχε 16 πόντους μ.ό. εδώ. Τότε ακριβώς κατάλαβα ότι δεν θα έμενα για καιρό εκεί...».

