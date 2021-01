Σαμπόνις: Άντεξε το τεράστιο όνομα που κουβαλά! (pics & vids)

Όταν έχεις πατέρα τον τεράστιο Αρβίντας Σαμπόνις, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Από την πρώτη στιγμή που ο Ντομάντας έκανε δειλά-δειλά τα πρώτα του βήματα στο ΝΒΑ, υπήρχαν οι φωνές που έλεγαν ότι δεν θα... αντέξει, πως παίζει λόγω του πατέρα του και άλλα τέτοια.

Η αλήθεια είναι πως είχε μαζευτεί μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Ο Αρβίντας είναι ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχει παίξει ποτέ μπάσκετ, το θαύμα της φύσης, ο απόλυτος κυρίαρχος της ρακέτας.

Έναν σέντερ με μυαλό point guard. O Nτομάντας δεν μάσησε, δούλεψε, έπεσε, ξανασηκώθηκε και πλέον κάνει τον πατέρα του περήφανο, όντας ένας από τους κορυφαίους ψηλούς του ΝΒΑ. Οι Πέισερς βρήκαν το... λαβράκι.

Κάθε χρόνο στη συζήτηση για τις κορυφαίες ομάδες της Ανατολής κανείς δεν βάζει τους Πέισερς. Ωστόσο η Ιντιάνα πάντα βρίσκεται στα playoffs και παλεύει να φτάσει μακριά.

Φέτος τα... κλειδιά έχουν πάει στον Μπιόργκρεν και οι παίκτες το απολαμβάνουν. Με ρεκόρ 8-6 είναι 4οι στην Ανατολή, ενώ από το ξεκίνημα της σεζόν είναι off δύο βασικά μέλη. Ο Ουόρεν και ο Λαμπ, ενώ και ο Τέρνερ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.

Εξαιρετικός ο Μπρόγκντον, ωστόσο το σημείο αναφοράς ο σταρ της ομάδας είναι ο κύριος Ντομάντας Σαμπόνις.

Πιο ώριμος από ποτέ σε μια σεζόν που ξέρει τι θέλει μέσα στο παρκέ, γνωρίζει καλά ότι εκείνος πρέπει να βγει μπροστά και να ηγηθεί

Οι αριθμοί του είναι εντυπωσιακοί, αφού μετρά 21.7 πόντους και 12.5 ριμπάουντ. Τα όσα προσφέρει όμως πάνω στο παρκέ, δεν περιγράφονται με αριθμούς. Ένας πανέξυπνος ψηλός που έχει πάρει λίγο από το μπασκετικό I. του σπουδαίου πατέρα του, Αρβίντας.

Δεν είναι μόνο ο Γιόκιτς που τελειώνει όλα τα ματς του με double double.

Τον Joker μιμείται και ο Λιθουανός, αφού μέχρι στιγμής είναι άχαστος σε double double

Ο Σαμπόνις ήταν... διπλός και στα 15 ματς της ομάδας του μέχρι στιγμής, κάτι που δείχνει και την τεράστια συνεισφορά του στην ομάδα.

Επιπλέον ο Ντομάντας είναι ο 4ος κορυφαίος ψηλός πασέρ της λίγκας με 5.9 ασίστ ανά παιχνίδι. Με λίγα λόγια τα κάνει όλα και συμφέρει.

Τα ρεκόρ του είναι αρκετά, αλλά καλό θα ήταν να σταθούμε σε ένα που τον εμπλέκει με 3 σπουδαία ονόματα της λίγκας. Από την αρχή της σεζόν, ο Λιθουανός σέντερ πέτυχε 263 πόντους, μάζεψε 153 ριμπάουντ και μοίρασε 69 ασίστ στα 12 πρώτα του ματς. Από την ένωση του ΝΒΑ με το ΑΒΑ (1976) μόνο τέσσερις παίκτες έχουν πετύχει ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις.

Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι; Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Domantas Sabonis this season:

263 PTS

153 REB

69 AST

Since the ABA-NBA merger, only four players have matched or exceeded all three of those totals through their first 12 games of a season: Charles Barkley, Kevin Garnett, DeMarcus Cousins, and Giannis Antetokounmpo. pic.twitter.com/X8iz95UUZV

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 15, 2021