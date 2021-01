Ο Κόουλ Άντονι ξεφεύγει από τα βήματα του πατέρα του Γκρεγκ και θέλει να αλλάξει την ιστορία! (vids)

Οι Τίμπεργουλβς κρατούσαν στα χέρια τους μια μεγάλη νίκη, κάτι σπάνιο γι' αυτούς, αλλά ο ρούκι των Μάτζικ, Κόουλ Άντονι, είχε άλλη γνώμη και αποφάσισε να συστηθεί σε όσους δεν τον είχαν υπολογίσει. Το όνομα Άντονι δεν είναι άγνωστο στον κόσμο του ΝΒΑ. Ο Γκρεγκ Άντονι συστήθηκε πρώτος πριν το μακρινό 1991 και πλέον μπορεί να παρακολουθεί τον γιο του και να καμαρώνει γι' αυτόν.

Ο Κόουλ Άντονι επιλέχθηκε την φετινή σεζόν από τους Μάτζικ στην 15η θέση και βρέθηκε από το πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια στον «μαγικό» κόσμο. Το ΝΒΑ δεν ήταν κάτι άγνωστο για εκείνον. Εξαιτίας του πατέρα του γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, έχει αλλάξει ως παιδί αρκετές πολιτείες και πλέον έχει έρθει η ώρα να φτιάξει το δικό του μέλλον.

Στο περασμένο ντραφτ, οι Νικς τον προσπέρασαν και ο ίδιος μεγαλωμένος στην Νέα Υόρκη ένιωσε κάπως προδομένος. Από την άλλη οι Μάτζικ του δίνουν μια μοναδική ευκαιρία. Είναι ο βασικός τους γκαρντ, παίρνει ευκαιρίες και μαζεύει εμπειρίες.

Όσο περισσότερο χρόνο περνά στο παρκέ, τόσο καλύτερος γίνεται και αυτό βγήκε και κόντρα στους «Λύκους». Πήρε την μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα, έτρεξε το παρκέ, δοκίμασε ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίποντο και ευστόχησε, για να δώσει την νίκη στην ομάδα του. Ηταν έτοιμος, πίστευε στον εαυτό του και αυτό μετράει στο τέλος της ημέρας.

Η σχέση του με τον πατέρα του πάντως είναι μοναδική. Τον φροντίζει, του λέει τα λάθη του και χαίρεται με την ψυχή του την επιτυχία του. Όπως το τρίποντο νίκης, που το έβλεπε από το στούντιο και η χαρά του δεν κρυβόταν.

«Είναι περίεργο το συναίσθημα. Αισθάνεσαι όλα τα συναισθήματα που βιώνει. Βλέπεις το παιχνίδι και σκέφτεσαι όσα πρέπει να κάνει και να μην κάνει, βλέπεις ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, χάνει σε αυτοπεποίθηση και αυτό είναι αναμενόμενο, αλλά είχε υπομονή. Πιθανότατα αυτό το play βγήκε γιατί δεν σκεφτόταν, γιατί όταν σκέφτεσαι, δυσκολεύεσαι. Ήταν ωραίο να το βλέπω και την αντίδραση της ομάδας, είμαι χαρούμενος για εκείνον και τους υπόλοιπους».

Ο Κόουλ Άντονι έχει φέτος 10,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ και μαθαίνει όλα όσα πρέπει να μάθει. Φάσεις σαν και αυτές τον ωριμάζουν και τον κάνουν να αποφεύγει τα λάθη του. Η ομάδα του τον στηρίζει και είναι ευλογημένος γι' αυτό και πλέον ο δρόμος του μπορεί να είναι ανοδικός. Στο κολλέγιο έκανε αίσθηση, αλλά πλέον το ΝΒΑ δεν έχει αστεία και ο Κόουλ δείχνει να σοβαρεύεται κάθε παιχνίδι που πατά παρκέ.

Ο μικρός έχει ενέργεια, έχει θέληση, έχει τρέλα που χρειάζεται και είναι έτοιμος να κάνει μια καλή ρούκι σεζόν. Απλά δείτε την συνέντευξη του μετά το τέλος του αγώνα και την νοοτροπία του Άντονι για την συνέχεια της σεζόν.

The Magic locker room after Cole Anthony's game winner

"That joint felt good, let's keep this going!" @The_ColeAnthony.

Cole Anthony hits the game winner to end the 6 game losing streak! @OrlandoMagic 97 @Timberwolves 96#MagicTogether #NBA pic.twitter.com/xyqhHIGV5f

— FOX Sports Magic (@FOXSportsMagic) January 21, 2021