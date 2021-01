ΝΒΑ: Βάζει προσωπικό ασφαλείας για να εμποδίζει αγκαλιές και χειραψίες! (pic)

Το ΝΒΑ προχώρησε στην αναβολή της 16ης αναμέτρησής του, λόγω του κορονοϊού. Και αντικρίζει παίκτες που παραβιάζουν το πρωτόκολλο υγείας. Και γι' αυτό τον λόγο, αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό; Η τοποθέτηση ατόμων ασφαλείας στο κέντρο του γηπέδου, τα οποία θα βρίσκονται εκεί για να εμποδίζουν τις αγκαλιές και τις χειραψίες ανάμεσα στους παίκτες!

Το νέο πλάνο μπαίνει σε εφαρμογή άμεσα, από τις αναμετρήσεις που ξεκινούν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Beginning tonight, NBA teams’ security will be stationed at halfcourt for compliance of rules regarding pre- and post-game interactions, the league informed teams. NBA and NBPA agreed on players maintaining six feet of distance, refraining from hugs/handshakes, and wearing masks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2021