Καρλ Μαλόουν για Ζάιον: «Πρέπει να παίζει 40 λεπτά, ο κ@λος του δεν μπορεί να κουράζεται» (pic)

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν έχει περιορισμό στα λεπτά φέτος, αλλά ο Καρλ Μαλόουν πιστεύει ότι πρέπει να παίζει ακόμα περισσότερο. Ο νεαρός πέρυσι αντιμετώπισε προβλήματα με την φυσική του κατάσταση, αλλά φέτος είναι πολύ ανεβασμένος και βοηθάει τους Πέλικανς.

Ο Μαλόουν πάντως είναι πεπεισμένος ότι πρέπει να παίζει 40 λεπτά στα παιχνίδια: «Πρέπει να έχει μέσο όρο 40 λεπτά ανά παιχνίδι. Είσαι 21-22 χρονών παιδί, ο κ@λος σου δεν μπορεί να κουράζεται».

Για την ιστορία ο Ουίλιαμσον αγωνίζεται κατά μέσο όρο 32 λεπτά ανά παιχνίδι.

Karl Malone says Zion Williamson needs to get into shape

"He needs to be averaging 40 minutes a game. You are a 21-22-year-old kid, your ass shouldn’t be getting tired."

