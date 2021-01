Ζάιον: Σούταρε με 73% κι έγραψει ιστορία! (pic)

Ο σταρ των Πέλικανς είχε 32 πόντους στην ήττα της Νέας Ορλεάνης επί των Τζαζ και σούταρε με 73% εντός πεδιάς. Έτσι έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με σερί ματς 30 πόντων, ενώ σουτάρει με τουλάχιστον70%.

Επιπλέον είναι ο πρώτος παίκτης των... πελεκάνων που κάνει κάτι τέτοιο

Zion Williamson had 32 points tonight in a loss to the Jazz on 73% FG. He is the youngest player in NBA history with consecutive games of 30 points on at least 70% FG pct. He's also the first player to do this at all in Pelicans history h/t @EliasSports pic.twitter.com/dERkhBbUVs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 20, 2021