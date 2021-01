Ο Καϊρί Ίρβινγκ θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς. Και οι «Big Three» της ομάδας του Στιβ Νας θα κάνει την πρώτη εμφάνισή της στα διπλά παιχνίδια με τους Καβαλίερς (21/1, 23/1). Στην έδρα της πρώην ομάδα του Ίρβινγκ, στην οποία έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά, μετά την ανταλλαγή του στους Σέλτικς. Ήταν στην πρεμιέρα της σεζόν 2017-2018.

«Υπήρχαν ζητήματα προσωπικά και οικογενειακά τις δύο τελευταίες εβδομάδες», είπε ο Ίρβινγκ μιλώντας στους δημοσιογράφους. Και συνέχισε: «Θα μιλήσω με τον κάθε ένα συμπαίκτη μου ξεχωριστά, θα του εξηγήσω και θα προχωρήσουμε». Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε σήμερα, Τρίτη (19/1) την πρώτη προπόνησή του μετά από δύο εβδομάδες και ενώ έχασε συνολικά επτά αγώνες των Νετς.

«Όταν κάποια πράγματα σε... πνίγουν, τότε πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις τι είναι σημαντικό. Αγαπώ να παίζω, γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία», πρόσθεσε ο Ίρβινγκ.

