Ολαντίπο: Το δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο από παίκτη των Ρόκετς! (pic & vid)

Οι Ρόκετς κάνουν μια νέα αρχή δίχως τον Χάρντεν και με νέα προσθήκη αυτή του Βίκτορ Ολαντίπο. Ο νεοφερμένος άσος έκανε ντεμπούτο με την νέα του ομάδα και παρόλο που δεν το συνδύασε με νίκη, ατομικά τα πήγε πολύ καλά.

Ο Ολαντίπο έβαλε 32 πόντους, σε 32 λεπτά συμμετοχής, μοίρασε 9 ασίστ και κατέβασε και 5 ριμπάουντ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα. Αυτή η εμφάνιση ήταν η δεύτερη καλύτερη, με τους περισσότερους πόντους, σε ντεμπούτο στην ιστορία των Ρόκετς.

Victor Oladipo shined in his Rockets debut

His 32 points is the 2nd-most in a Rockets debut in team history.

(via Elias Sports Bureau) pic.twitter.com/7op51tXi9Q

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 19, 2021