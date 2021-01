Αντετοκούνμπο: «Χάρντεν και Ντουράντ ξυπνάνε και έρχονται να βάλουν 30 πόντους» (vid)

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Νετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πάντως να είναι πολύ καλός για την ομάδα του. Ο Έλληνας σταρ μίλησε για τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, ενώ αποκάλυψε ότι στόχος της ομάδας του είναι να παίζει το καλύτερο της μπάσκετ τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

Μεταξύ άλλων ο Γιάννης σχολίασε:

«Έχεις δύο από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, θα παίξουν ένας εναντίον ενός, πρέπει να είσαι ενεργός. Αυτό κάνουν, ξυπνάνε και έρχονται στο παιχνίδι για να βάλουν 30 πόντους. Αν δεν πας επιθετικά θα σκοράρουν 50. Πρέπει να έχουμε ενέργεια και αν καταφέρουμε να περιορίσουμε τον Χάρντεν, τον Ντουράντ και αργότερα τον Ίρβινγκ, θα έχουμε μια ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Παίζουμε καλό μπάσκετ. Παίζουμε μαζί, είμαστε ανταγωνιστικοί, μαθαίνουμε το παιχνίδι, παίζουμε ο ένας για τον άλλον, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε. Κόντρα στους Μάβερικς ήμασταν καλοί, είχαμε καλό παιχνίδι σήμερα, αλλά δεν κερδίσαμε, έχουμε ακόμα ένα δύσκολο την Πέμπτη, αλλά είμαστε σε καλό μονοπάτι αυτή την στιγμή. Πρέπει να μείνουμε, να βελτιωθούμε και τον Μάιο ή τον Ιούνιο να παίξουμε καλό μπάσκετ».

“I want to get better. I want to improve game by game.” pic.twitter.com/LLXgDw0zxy

