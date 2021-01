Μπορεί να έχασαν από τους Σπερς οι Μπλέιζερς, ωστόσο ο Λίλαρντ το πάλεψε με 35 πόντους.

Ο Dame επίσης έφτασε 1.828 τρίποντα και βρίσκεται στην 17η θέση των κορυφαίων τριποντέρ της ιστορίας, ξεπερνώντας τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο 16ος Μπίλαπς έχει 1.830.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving up to 17th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/LUjCiysJlp

— NBA (@NBA) January 18, 2021