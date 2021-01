Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Αναβλήθηκε το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι τους (αυτό απέναντι στους Χόρνετς), αφού δεν έχουν 8 διαθέσιμους παίκτες.

Επόμενο ματς στις 23/1 (03:00) οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Wednesday’s Wizards/Hornets game has been postponed, the NBA announced. Five straight postponements for the Wizards. Next up on the schedule is Friday at Milwaukee

— Fred Katz (@FredKatz) January 18, 2021