Πόρτερ: Φώναζε για «σύγχρονη σκλαβιά», δεν του επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις των Καβαλίερς!

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είναι persona non grata στο Κλίβελαντ. Πάει για ανταλλαγή ή... διώξιμο! Αιτία ο τσακωμός του με τον gm της ομάδας, Κόμπι Αλτμαν. Όσο περνάει η ώρα, προκύπτουν και άλλες λεπτομέρειες. Όπως η ατάκα του Πόρτερ για «σύγχρονη σκλαβιά», αλλά και το γεγονός ότι έκανε τον Άλτμαν έξαλλο!

Ο Πόρτερ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμη τη φετινή σεζόν με τους Καβαλίερς, ενώ πλέον - μετά το περιστατικό - δεν του επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις των Καβαλίερς.

Report: Kevin Porter Jr. yelled ‘modern-day slavery’ at Cavs GM, not allowed back at practice facility https://t.co/ng6giYZ1Z8

