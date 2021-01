Από την αρχή της ημέρας, είχε δημιουργηθεί η αίσθηση πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρει μπροστά του τον Τζέιμς Χάρντεν, τον Κέβιν Ντουράντ και τον Καϊρί Ίρβινγκ! Η επιστροφή του τελευταίου θα πάρει, ωστόσο και άλλη παράταση. Ο Ίρβινγκ θα χάσει το 7ο συνεχόμενο παιχνίδι των Μπρούκλιν Νετς, με την ομάδα του να τοποθετεί στη λίστα των απόντων για την αναμέτρηση (19/1, 02:30).

Η επιστροφή του πλέον πηγαίνει στις προσεχείς αναμετρήσεις με το Κλίβελαντ (21/1, 02:00 και 23/1, 02:30), μόλις στη δεύτερη φορά που θα βρεθεί στην έδρα της πρώην ομάδας του, μετά από την πρεμιέρα του 2017.

