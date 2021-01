Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχε δώσει πολλά δικαιώματα. Μα οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επέμεναν να πιστεύουν στο ταλέντο του. Μέχρι που σταμάτησαν. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή, ενώ αν δεν βρεθεί ομάδα σύντομα, οι Καβς σκοπεύουν να τον αφήσουν ελεύθερο!

Αιτία ο τσακωμός με τον GM της ομάδας, Κόμπι Άλτμαν, επειδή ο τελευταίος έδωσε τη θέση του Πόρτερ στα αποδυτήρια στον Τορίν Πρινς! Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τσακωμού, ο Πόρτερ φαίνεται να εκτόξευσε και φαγητό! Για τη φετινή σεζόν ο Πόρτερ έχει συμβόλαιο αξίας 2.033.160 δολαρίων.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Πόρτερ συνελήφθη για οπλοκατόχη και απειλή μιας οικογένειας, ενώ στο παρελθόν τα έχει... βάλει και με φιλάθλους.

