Νωρίς στο παιχνίδι μεταξύ των Μάβερικς και των Μπουλς, ο Λούκα Ντόντσιτς έριξε στο παρκέ τον Πάτρικ Ουίλιαμς και τον έστειλε και πέντε μέτρα μακριά.

Ο Σλοβένος μετά το pick & roll που πήρε έκανε μία ντρίμπλα μπερδεύοντας τον ρούκι των Μουλς ο οποίος ένιωσε αρκετά... άσχημα.

Δείτε τη φάση...

Luka with no regard for human life pic.twitter.com/TSXkFxEMTv

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 17, 2021