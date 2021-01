Οι Χιούστον Ρόκετς πρόσθεσαν μία σημαντική μονάδα στο ρόστερ τους, με την προσθήκη του Βίκτορ Ολαντίπο. Μόνο που ο άλλοτε γκαρντ των Μάτζικ, Θάντερ και Πέισερς είναι έτοιμος να αλλάξει για άλλη μία φορά φανέλα! Πώς θα γίνει αυτό; Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι και μετά θα μπορεί να διαλέξει την επόμενη ομάδα του. Αυτή αναμένεται να είναι οι Μαϊάμι Χιτ, καθώς ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται να υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον.

Αυτή τη σεζόν, ο Ολαντίπο μετράει 20 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

Report: There ‘appears to be’ mutual interest between Miami Heat and Victor Oladipo https://t.co/7vrtmFfrxU

— NBA Central (@TheNBACentral) January 16, 2021