Χάρντεν: Οι Σίξερς πίστευαν ότι τον έκλεισαν, ενημερώθηκαν και τα πιθανά ανταλλάγματα! (pic)

Οι Σίξερς ήθελαν σαν... τρελοί την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν. Ο Ντάριλ Μόρεϊ, άλλοτε GM των Ρόκετς και νυν πρόεδρος των Σίξερς είχε αναλάβει την υπόθεση, λόγω της εξαιρετικής σχέσης του με τον Χάρντεν. Στις ΗΠΑ αναφέρουν πως οι Σίξερς όχι μόνο είχαν την εντύπωση πως είχανε κλείσει την ανταλλαγή - βόμβα, αλλά είχαν ενημερώσει τους ατζέντηδες των Μπεν Σίμονς και Ματίς Θάιμπελ για το ενδεχόμενο ανταλλαγής!

Τελικά η ανταλλαγή έγινε, αλλά όχι από τους Σίξερς, αλλά από τους Νετς, με τον Χάρντεν να γίνεται συμπαίκτης των Ντουράντ και Ίρβινγκ.

